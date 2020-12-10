Sincan Belediyesi atölyesi çalışıyor, usta eller ilçeyi güzelleştiriyor

Atölyelerde usta eller tarafından imal edilen banklar, kamelyalar Sincan'ın parkları ve meydanlarını modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Sincan Belediyesi, kent estetiğine yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. İlçede alt geçit, meydan ve bazı kavşaklara grafiti sanatçısı tarafından sanatsal dokunuşlarda bulunulurken; park ve meydanların modern görünümü için belediye atölyesi adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, dışarıdan yapılan hizmet alımlarını en aza indirebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Atölyelerde görevli ustalar Sincan'ın parkları, bahçeleri, meydanları için çalışıyor. Bank, kamelya gibi malzemeler atölyelerde üretiliyor; böylece maliyet düşüyor, tasarruf sağlanıyor. Tasarlanarak üretilen malzemeler ilçedeki park, meydan, yeşil alanlar ile ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından yürütülüyor. Ayrıca zarar görmüş, yıpranmış malzemeler atölyeler bakım ve onarımdan geçirerek tekrar kullanıma sunuluyor. Tüm bunların yanında Sincan Belediyesi çeşitli kurumlara da destek sağlıyor. Kaymakamlık, okul, cami, hastane, sağlık ocağı, emniyet ve jandarma noktalarına da üretilen kamelya ve banklar yerleştiriyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, salgınla mücadelenin hız kesmeden devam ettiğinin altını çizerek, “Bir taraftan da ilçemizin modern bir görünüme kavuşması için çalışıyoruz. İlçemizin parklarında, meydanlarında lale soğanı dikimini gerçekleştirdik. İnşallah baharı rengarenk karşılayacağız. İlçemizin dört bir tarafına yerleştirdiğimiz kamelyalarımızı, banklarımızı kendi imkanlarımızla imal ediyoruz. Yıprananlar onarılıyor, yeniden vatandaşımızın hizmetine sunuluyor. ‘Önce İnsan, Öncü Sincan' sloganıyla Sincan için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.