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Sincan Belediyesi, Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi'nin inşaatında sona geldi

Sincan Belediyesi, İlçenin çehresinin değiştirecek Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatında sona yaklaştı.


Sincan Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde yer alacak projelerinden olan Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatında sona geldi. Yüzde 90'ı tamamlanan binanın artık iç bölümleri ve montajlama işlemlerine geçildi.



Salgın koşullarına göre çalışmaları sürdüren belediye ekipleri, Sincan'a yoğun mesai harcıyor. Hız kesmeden devam eden Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi inşaatı tamamlandığında ise vatandaşların tüm ihtiyacının karşılanacağı belirtildi. Proje içerisinde 3200 kişilik Düğün Salonu, Çok Amaçlı Salon, 373 kişilik Yemekhane, Kütüphane, Hanımlar Lokali, 140 araçlık Otopark ve sanatın her daim icra edileceği sergi ve fuaye Alanları yer alacak. Merakla beklenen dev proje iki ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

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