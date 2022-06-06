Sincan Belediyesi Dünya Çevre Günü'nü eko çiftlikte kutladı

Sincan Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği “5 Haziran Dünya Çevre Günü” programında bir araya gelen gençler, Sincan Eko Çiftlik'te koşu ve çöp toplamanın bir arada yapıldığı plogging etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Çevre dostu projeleriyle gündeme gelen Sincan Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü de ihmal etmedi. Özellikle gençlerin çevre duyarlılığına yönelik çalışmalara öncelik ve önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da katkısıyla düzenlenen plogging etkinliğine katıldı. Hem koşup hem de çöp toplayarak yapılan plogging, katılımcılar için keyifli bir açık hava etkinliğine dönüşürken, gençler adeta çöp toplama yarışına girdi.

Çevre hassasiyetiyle bilinen Başkan Ercan, gelecekte dünyayı bekleyen tehlikelere ve küresel iklim krizi hakkında yeni neslin çevre duyarlılığının ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Çevre hassasiyeti çok önemli biliyorsunuz ve giderek de daha önem kazanıyor. Geleceğin dünyasında daha büyük bir anlamı olacak ama biz bugünden bunu doğru tespit ettik. Sincan Belediyesi olarak çevre dostu projelere her zaman öncelik verdik. Gerek bizler gerekse bizim yetiştireceğimiz, sizin yetiştireceğiniz nesiller, çevresine çok daha duyarlı, çevresiyle organik bağ içerisinde ve çevresine zarar vermeyen kişiler olacak. Bu çerçevede bizler de çevre bilinci oluşturmaya gayret ediyoruz.”

Eko Çiftlik'te düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı plogging etkinliğinin ardından, gençlere hem ikramda bulunuldu hem de hediyeler verildi.