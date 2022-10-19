Sincan Belediyesi, filosuna 25 çevre dostu araç daha kattı

Sincan Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde bünyesine 25 çevre dostu araç daha katarak filosunu güçlendirdi.

Sincan Belediyesi, Sıfır Atık Projesi dahilinde çevreyi kirletmeyen elektrik ve hibrit motorlu 25 aracı bünyesine kattığını açıkladı. Çevreyi kirletmeyen ve egzoz gazı üretmeyerek, insan sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu atık toplama araçları, günde 400-450 kilo atık toplama özelliğine sahip. 220 Watt elektrikle 6-7 saatte şarj olan elektrikli atık toplama araçları gün içinde 45 kilometre yol yapabiliyor.

Araç teslim töreninde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Filomuza 25 araç daha ekliyoruz. Mevcut 535 araç sayımız 560'a çıktı. Sincan'ımıza hizmet etme noktasında bu araçlarımız inşallah güzel işlere vesile olacaktır. Biz hiçbir şeye sığınmadan, bahane göstermeden hem araç filomuzu büyüterek hem sosyal yardımlarımızı katbekat arttırarak; yatırımlarımızı da geri çekmediğimiz gibi yeni yeni büyük yatırımlar yaparak Sincanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da güçlü şekilde yanında olmaya devam edeceğiz. Filomuza katılan yeni araçlarımız Sincan'ımıza hayırlı olsun” dedi.

Elektrikli atık toplama araçlarının yanında 3 çim biçme makinası, 1 mobil bakım aracı ve 1 cenaze aracı da belediye filosuna eklendi. 2 adet çöp kamyonunun ise üst yapısının yenilendiği bildirildi.