Sincan Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kursu'na yoğun ilgi

9-26 yaş arası çocuk ve gençlerin eğitim aldığı Sincan Okçuluk kursuna bu zamana kadar 250 kişi katılarak hem bir spor dalını öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Sincan Belediyesi, gençleri hem spora teşvik etmek hem de gelenekleri unutturmamak adına okçuluk sporunu Sincan'a kazandırdı. Selçuklu Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi önüne inşa edilen 25 metre genişliğinde 40 metre uzunluğundaki okçuluk sahası ile geleceğin sporcuları yetişiyor.

Sincan Belediyesi Okçuluk kursundan bugüne kadar 250 kişi eğitim aldı. Saha malzemeleri ve kurallar bilgisi, temel teknik bilgiler uzman eğitmenler tarafından verilirken öğrencilere ok atışı uygulamaları yaptırılıyor.

Okçuluk kursunun açıldığı günden beri ilgi odağı olduğunu belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Okçuluk sporunun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması, gelecek nesillere aktarılması, başarılı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla sahamızı yaptık, kursumuzu açtık. Beklediğimizin üzerinde bir başvuru var. Sincan Belediyesi olarak okçuluk sporuna desteğimiz artarak devam edecek. Elimizden gelen tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber edip nice Mete Gazoz'lar yetişmesi için onların yanında olacağız” diye konuştu.

Haftanın 3 günü ücretsiz eğitim

Ağustos ayında açılan Sincan Belediyesi okçuluk kursunda haftanın 3 günü 9-26 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik eğitim veriliyor. Sincan Belediyesi tarafından ücretsiz verilen okçuluk kursu pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 8'den akşam 17'ye kadar hizmet veriyor.

Okçuluk sporunu öğrenmek isteyenler ise sincan.bel.tr adresinden başvuru yaparak kurslara katılabiliyor.