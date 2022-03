Sincan Belediyesi "Gezici Kütüphane Çalıştayı”na ev sahipliği yapıyor

Ankara'nın Sincan Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen gezici kütüphane hizmetlerini geliştirmek amacıyla "Gezici Kütüphane Çalıştayı” düzenledi.

"Gezici Kütüphane Çalıştayı”nın açılış programı Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Çalıştayın açılış programına Ankara Milletvekilleri Hacı Turan ve Zeynep Yıldız, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile Sincan protokolü katıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yaptığı açılış konuşmasında Sincan'ı kültür, sanat ve sporun merkezi yapma amacıyla yola çıktıklarını vurguladı. Başkan Ercan, “Sincan'da 7 adet kütüphane açtık. Üye sayımızı şu an 65 binlere çıkardık. Türkiye ortalamasını epey geçtik, gidiyoruz, durmaya da niyetimiz yok. Bir şehir kütüphanesi ile de taçlandırmak istiyoruz. İlk, orta ve lise olarak 105 bin gencimiz var. Onlar için ne yapsak az. Bu yolda sağlam adımlarla yürümeye devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Ankara Milletvekili Hacı Turan da gezici kütüphanelerin önemine değinerek, “Kütüphanelerimiz son 15 yılda sadece ders çalışma yerleri değil, aynı zamanda sanatsal, kültürel etkinliklerin de yapıldığı yer olarak görmekteyiz. Gezici kütüphanelerimizin vatandaşların bilgiye ulaşmasında katkısı çok büyük. Merkez kütüphanelerde olan tüm bilgileri özellikle merkeze uzak mahallelerden her kesime ulaştırıyor” dedi.

“Geçtiğimiz yıl gezici kütüphanelerden 104 bin kitap ödünç verildi”

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş gezici kütüphanelere ilişkin 2021 yılı verilerini paylaştı. Odabaş, “İnsan olan her yerde kütüphane açmayı hedefliyoruz. Yeni yapılan kütüphanelerimizle hem fiziki koşulları geliştirmeyi hem de içerisinde kültürel, sanatsal faaliyetlerin de olduğu yaşayan kütüphaneler yapıyoruz. 188 bin 300 civarında her kesime hitap eden kitapların yer aldığı gezici kütüphanelerimiz 2021 yılında 682 noktayı ziyaret etti. 145 bin üzerinde üyesi olan gezici kütüphanelerden 104 bin kitap ödünç verildi. Son 11 yılda 55 tane gezici kütüphanemiz oldu. Şu an sayımız 66. Bu yıl 10 adet daha araç almayı planlıyoruz. Sayımızı her geçen gün daha da arttırarak ulaşmadık yer bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.

70'in üzerinde katılımcının yer aldığı çalıştay, 2 gün devam edecek. Çalıştayda mevzuat ve politikalar, hizmetler, gezici kütüphane farkındalığı oluşturma ve tanıtım faaliyetleri gibi başlıklar ile Gezici Kütüphane Projesi her yönüyle ele alınacak ve çalıştay sonunda yapılan çalışmalar raporlaştırılacak.