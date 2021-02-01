Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişilere yemek dağıtmaya devam ediyor

'Önce İnsan, Öncü Sincan' sloganı hareket eden Sincan Belediyesi ihtiyaç sahibi aileler için belirlenen yemekleri titizlikle hazırlayıp dağıtmaya devam ediyor.

Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından evde kendi yemeğini pişiremeyen yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere günde 2 öğün öğle ve akşam yemeği olmak üzere 790 kişiye sıcak yemek hizmeti veriliyor.

Sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumdaki ailelerin kapılarına kadar götürülüyor. Ayrıca ekipler evde temizlik ve gıda kolisi olmayan vatandaşlara da yardımcı olarak 20 günlük temizlik kolileri ile gıda kolilerini de ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor.

Yardımlaşmanın hem İslam dininde yer aldığını hem de Türk Milletinin geçmişten gelen bir kültürü olduğunu vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarının her daim süreceği ifadelerinde bulundu.