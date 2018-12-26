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Sincan Belediyesi kar mesaisinde

Yoğun kar yağışının etkili olmasıyla beraber kaldırım ve yollar buzla kaplandı.

Sincan Belediyesi, kar yağışı ve buzlanmanın ardından vatandaşların mağdur olmaması için sokak, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.


Ulaşımda aksama yaşanmaması ve don olaylarının hayatı olumsuz etkilememesi için gerekli tuzlama işlemleri yapılırken Sincan Belediyesine ait ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri ile koordinasyon içerisinde gece boyunca çalıştı.



Sincan'da kaldırımlar kardan temizleniyor


Belediye ekipleri kayma riskine karşı önlemler almaya devam ediyor. Gece boyunca çalışan ekipler gündüz de mesailerine devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle buz tutan kaldırımlar için de kolları sıvadı. Belediye ekipleri kaldırımları yayaların zarar görmemesi adına kar ve buzdan temizledi.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Kar timleri, kar yağışı ve sonrasında olumsuz durumlar yaşanmaması adına ilçemizde 7/24 görev yapıyor” diye konuştu.

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