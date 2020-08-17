Sincan Belediyesi “Kıraathane Buluşmaları” dijital platformda devam ediyor

“Kıraathane Buluşmaları”nın bu haftaki konuğu, Yazar Sadık Yalsızuçanlar oldu. Yalsızuçanlar doyumsuz sohbetiyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sincan Belediyesi sayısını 4'e çıkardığı millet kıraathanelerinde Sincanlılara hizmet etmeye devam ediyor. Vatandaşların sohbet edip, kitap okuduğu; gençlerin ferah ve nezih ortamlarda ders çalışabildiği millet kıraathaneleri aynı zamanda önemli isimleri Sincanlılarla buluşturuyor.

“Abdürrahim Karakoç, toplumsal gerçekleri aktarıyordu”

Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi bu hafta Yazar Sadık Yalsızuçanlar'ı ağırladı. Necip Karakaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen sohbet, Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yazar Sadık Yalsızuçanlar, Şair Abdurrahim Karakoç'u yad etti. Karakoç'la anılarından bahseden Yalsızuçanlar, “Abdurrahim abi çok çilekeş bir insandı. Karacaoğlan, Yunus Emre, Dadaloğlu damarından geliyor. Bin yıllık şiir geleneğimizin hem irfani boyutunu taşıyor, bir yandan da toplumsal gerçekleri aktarıyor. Bu kıraathaneye Abdurrahim Karakoç isminin verilmesi takdir edilmesi gereken bir şey” ifadelerini kullandı.

Yalsızuçanlar, 1950-1960 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının da aralarında bulunduğu çeşitli bakanlık görevleri üstlenen Ahmet Tevfik İleri'nin ömrünü, milletine ve devletine adadığını belirtti. İleri'nin Türk Kültür eserlerinin yayınlanması, din derslerinin ilkokulların müfredat programına alınması, imam hatip okullarının yeniden açılmasının yanı sıra Türk Sanat Tarihi ile İstanbul'da Yüksek İslam Enstitüleri'nin kurulmasında öncü olduğunu belirtti.

Yalsızuçanlar “Tevfik İleri'nin Mektupları Türk edebiyat tarihinin en nadide, en güzel Türkçe ile yazılmış birer duygu kabı diyebileceğimiz eserleridir. Onların ders kitaplarına girmesi lazım” tavsiyesinde bulundu.