Sincan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Sincan Belediyesi, vatandaşa hizmet etmek için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 153 personel ve 40 araç kar ve buzlanma ile mücadele için 7 gün 24 saat 3 vardiya ile hizmet edecek. 11 kar küremeli ve tuzlamalı kamyon, 6 greyder, 6 kar küremeli ve tuzlamalı kepçe, 6 tuz sericili transit tuzlama aracı, 7 tuz sericili ve kar küremeli loder, 10 tuz yükleme makinası ile karlı günlerde cadde ve sokakların kapanmaması için çalışacak.

Vatandaşlar herhangi bir olumsuzluk durumunda 444 4 762 numaralı çağrı merkezinden belediye ekiplerinden yardım isteyebilecek. Ekipler, kış mevsiminin yol ve trafik güvenliği bakımından sorunsuz geçmesi için araç lastiklerinin kış mevsimine uygun olması konusunda vatandaşları uyardı.