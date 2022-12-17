Sincan Belediyesi kreş yapımına devam ediyor

Sincan Belediyesi, Anne-Çocuk Oyun Evleri, Bebek Kütüphanesi gibi okul öncesi çocukların eğitimi ve öğretimine yönelik çalışmaların yanında yapılacak kreşlerle de çocukların gelişimine destek olmaya devam ediyor. Fatih Mahallesi'nde yapılacak kreşin temeli Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın katılımıyla atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Ercan, güzel bir mutlu sonuca ulaşacaklarını ifade ederek, “Bu sürecin başlangıcı için bir aradayız. Kreşimizin temel atma törenindeyiz. İnşallah hayırlısıyla açılışı da yapmak nasip olur. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sincanımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Ercan'ın konuşmasının ardından butona basılarak ilk harç döküldü. Dualar eşliğinde Fatih Mahallesinde kreş temeli atıldı.