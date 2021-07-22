Sincan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 2 satış ve 4 kesim alanıyla hizmet verdi

Sincan Belediyesi Çimşit ve Yenikent'te 2 kurban pazarı ve 4 kesim alanı ile vatandaşa hizmet verdi.

Sincan Belediyesi, Çimşit kurban pazar yerinde 3, Yenikent kurban pazar yerinde 1 olmak üzere toplam 4 adet modern kesim alanıyla vatandaşa hizmet verdi. Kurban kesim alanlarına işkembe temizliği için belediye atölyelerinde üretilen tanklar yerleştirilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kesim alanlarının temizliğini itina ile gerçekleştirdi. Kesim alanlarına sıra ile alınan vatandaşlar online numaratör ve sms ile kesim sıralarını takip ederken, kurulan kameralar yardımıyla da kesim alanlarından canlı yayın yapıldı.

Kesim alanlarında hijyene büyük önem

Hijyenin en üst seviyede tutulduğu kurban kesim alanları pandemi tedbirleri de göz önünde bulundurularak sık sık dezenfekte edildi. Sineklere karşı çevrede ilaçlama yapılırken, bayramın ilk günü 7 veteriner de hizmet verdi. Kesilen kurbanların etleri veteriner kontrolünün ardından sahiplerine teslim edilirken, 80 kasap tarafından kurbanlıkların kesimini gerçekleştirdi.

Sincan'da akıllı kurban dönemi

Vatandaşların kalabalık oluşturmaması için kesim işlemi randevu usulü ile yapıldı. Vatandaşların sıralarını daha rahat takip edebilmeleri için online numaratör sistemi kuruldu. Vatandaşlar, www.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden sıra numaralarını takip etti. Sırası yaklaşan vatandaşlar aynı zamanda sms ile de bilgilendirildi. “seyret.sincan.bel.tr” adresi üzerinden ve belediyenin internet sitesinden de canlı yayın yapıldı.