Sincan Belediyesi kursları başlatıyor

Başvurular “http://kulturbasvuru.sincan.bel.tr” internet adresinden alınmaya başlandı.

Sincan'ı sanatın ve kültürün merkezi yapmak için çok sayıda projeyi hayata geçiren Sincan Belediyesi, kişisel gelişime yönelik etkinliklere devam ediyor. Pandemi nedeniyle etkinlikler dijital ortama taşınarak, binlerce kişi bu etkinliklere evinde katılma fırsatı yakaladı. Dijital ortamda etkinliklere her gün yenileri eklenirken, pandemi nedeniyle ara verilen kurslar da kaldığı yerden devam edecek.

Vatandaşlar, İngilizce, robotik kodlama, işaret dili, tekvando, filografi, badminton, tiyatro gibi birçok branşta kurslara katılarak kişisel gelişimine katkı sağlayabiliyor. Başvurular “http://kulturbasvuru.sincan.bel.tr” internet adresinden alınıyor. Vatandaşlar açılmasını istedikleri kursları da bu link üzerinden talep edebiliyor. Başvuru yeter sayısına göre istenilen kurslar eğitime başlayacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, salgın nedeniyle ara verilen kursların normalleşmeyle birlikte yeniden açılacağını duyurdu. Başvuruların başladığını ifade eden Başkan Ercan, Sincanlıları ücretsiz kurslardan faydalanmaya davet etti.