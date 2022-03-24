Sincan Belediyesi millet kıraathanelerine bir yenisini ekledi

İlki 2018 yılında açılan millet kıraathaneleri Sincan'da büyük beğeni ve ilgi topluyor. Sincan Belediyesi tarafından açılan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Temelli Millet Kıraathaneleri'ne bir yenisi daha eklenerek millet kıraathanesi sayısı 6'ya çıkarıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençler tarafından büyük beğeni toplayan millet kıraathaneleri sayısını 6'ya çıkardıklarını söyleyerek, Fatih Millet Kıraathanesi'nin müjdesini verdi. Sincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi içinde yer alan 70 kişilik kapasitesiyle Fatih Millet Kıraathanesi gençleri bekliyor.

Başkan Ercan, millet kıraathaneleri ile ilgili yaptığı konuşmada, "İlkini 2018'de açtık ve çok güzel karşılık bulduk. Gençlerimiz kıraathaneleri çok sevdi. Gençler kapıda bekliyordu, sıra bulamıyoruz dediler. Sayısını arttırdık. Şu an itibarıyla millet kıraathaneleri sayımızı 6'ya çıkardık" dedi.

“Gençleri orada görmek beni mutlu ediyor”

Ercan, “İnsanın ne kadar konforlu kaldırım, yaya geçidi, park-bahçeye ihtiyacı varsa ruha yönelik ihtiyaç daha fazla. Gençler ders çalışırken sohbet ederiz orda. Çorba, kek gibi ikramlarımız da var. Geçen sene tam 200 bin vatandaşımız millet kıraathanelerimizden faydalandı. Ben hala daha fazla millet kıraathanesine ihtiyaç olduğunu görüyorum, önümüzdeki süreçte de daha ekleyeceğiz inşallah. Gençleri orada ders çalışırken görmek beni mutlu ediyor” diye konuştu.