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Sincan Belediyesi muhtarlara dezenfektan dağıttı

Sincan Belediyesi korona virüsle mücadele sürecinde etkin görev alan mahalle muhtarları ile siyasi parti ilçe binalarına dezenfektan desteğinde bulundu.


Sincan Belediyesi korona virüse karşı 14 Şubat'ta başlattığı örnek seferberliğine yeni önlemlerle devam ediyor. Sincan Belediyesi bir yandan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken bir yandan da filyasyon ekiplerine yardımcı olan muhtarlara da destek oluyor. Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 4 ekip ve 16 personel ilçede görev yapan tüm mahalle muhtarları ile siyasi partilerin ilçe binalarına dezenfektan dağıttı.


Sürecin başlangıcından itibaren belediye olarak her türlü önlemlerin alındığını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Mahalle muhtarlarımıza dezenfektan desteği sağladık. Muhtarlarımız da sürece aktif bir şekilde katılmakta, Covid-19 salgını ile mücadelede örnek çaba göstermektedir. Süreci birlik ve beraberlik içinde en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Her şeyden önce sağlık geliyor. Sağlık için alınması gereken her türlü önlemi almaya devam edeceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın da desteği çok önemli. Vatandaşlarımızdan ricamız tedbirlere uymaları" ifadelerini kullandı.

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