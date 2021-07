Sincan Belediyesi 'Otizme Mavi Işık Yak'tı

İlçedeki otizm farkındalık oranını arttırmak için Sincan'ın rengi bu gece mavi diyerek Sincan'ın dört bir yanını maviye boyadı.

Nisan ayı boyunca tüm dünyanın gündeminde olacak otizm spektrum bozukluğu doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılıktır. Otizm tanısı 1985 yılında her 2.500 çocuktan birine konuluyorken, günümüzde doğan her 54 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya geliyor. Görülme sıklığı hızla artan otizme kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare edilen “Otizme Mavi Işık Yak” kampanyasının Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı tarafından 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da “Otizme Mavi Işık Yak” kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanyada Sincan Belediyesi de yerini aldı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde dünya çapında eş zamanlı düzenlenen "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında, Sincan Belediyesi ilçenin dört bir yanındaki park bahçe ve belediye binalarını mavi spotlarla aydınlatarak otizme hem gerçek hem de mecaz anlamda mavi ışık yaktı. İlçe genelinde bilindik ve uğrak mekanlarda yapılan çalışma Sincanlı vatandaşların da büyük ilgisini çekerek kampanyanın amacına hizmet etti.