Sincan Belediyesi seralarıyla bahar güzelliği yaşatıyor

Mis kokulu çiçek ve bitkiler, Sincan Belediyesi'nin Sera Park ve Harikalar Diyarı'ndaki seralarda yetiştiriliyor. ilçedeki meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklara dikilen çiçekler, vatandaşa adeta görsel bir şölen yaşatıyor. Seralarda fide de üretiliyor. Mevsimine göre ekilen tohumlar arasında petunya, portakal nergizi, aslanağzı gibi mevsimlik çiçeklerin yanı sıra biber, domates, patlıcan, salatalık gibi sebze çeşitleri de bulunuyor. Bahçesinde, tarlasında sebze üretmek isteyen vatandaşlar, Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile irtibat kurarak fide temin edebiliyor.

Sincan Belediyesi'ne ait seralarda yetiştirilen bitkiler aynı zamanda satışa da sunuluyor. Ayrıca saksı değişimi ile hasta çiçek bakımı vatandaşlara ücretsiz sunuluyor. Bahçe külü, karanfil, sardunya, lavanta, biberiye türleri ile mis kokulu gül ve sardunyalar, sarı ve turuncu renkli kadife çiçekleri, beyaz ve kırmızı begonyaların da aralarında olduğu yaklaşık 40 çeşit çiçek ve bitki seralarda yetiştiriliyor. Çiçekler hoş kokuları ve güzel renkleri ile Sincan'ı adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.