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Sincan Belediyesi soğuk havada sokak hayvanlarını unutmadı

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, soğuk havada sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşamaması için bazı noktalara yiyecek bıraktı.


Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava, Ankara'da da etkisini sürdürüyor. Sincan Belediyesinin aldığı tedbirler sayesinde kar yağışı ilçede vatandaşlara zorluk yaşatmadı. Karla mücadele ekiplerinin titiz çalışması sonucu kapanan yollar açılarak, buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıldı, kaldırımlar temizlendi. Sincan Belediyesi sokaktaki hayvanları da unutmadı. Kar yağışı sebebiyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmada sıkıntı yaşayacağını düşünen zabıta ekipleri, Saraycık, Çimşit, Peçenek ile Yenikent'te belirlenen noktalara ekmek ve mama bıraktı. Belediye ekiplerinin bu örnek davranışı Sincanlılar tarafından memnuniyetle karşılandı.


Ekipler, sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, sokak hayvanlarına karşı herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

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