Sincan Belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimini arttırdı

Sincan Belediyesi, tarımsal verimi arttırmak amacıyla Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Tesiste solucan gübresi üretimi yapılarak ekolojik döngüye katkı sağlanırken, pazar atıkları değerlendirilerek kurtçuk üretimi de yapılıyor.

Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde üretim her geçen gün artıyor. Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilmesi için organik gübre üretimini arttırdı. Tesiste üretilen gübre ekolojik dengeye katkı sağlarken, üretilen kurtçuklar da balıkların beslenmesi için kullanılıyor. Ekim yapılan toprağın vitamin mineral değerlerini koruyan, verimini suni gübresiz arttıran ve su ihtiyacını azaltan ürünlerin başında solucan gübresi geliyor. Kırmızı Kaliforniya solucanı alan belediye, solucan gübresi üretimi ile verimi her geçen gün arttırıyor. Tesiste bulunan 4 adet kasa ile 3 ayda 300 kiloya kadar ürün alınabiliyor. Elde edilen solucan gübresi Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde bulunan meyve ağaçları, çiçekler ve sebzeler için kullanılıyor. Solucanlar karasal iklim koşullarında soğuk havaya dayanamayacak hayvanlar olduğundan bir çadır içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan sandıkta yaşıyor.

Kurtçuk üretimi

Yine Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde bulunan havuzda yaşayan 2 bin adet balık, tesiste üretilen kurtçuklar ile besleniyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi 100 bin un kurdu alarak üretime başladı. Ana besin maddesi un kepeği (razmol) olan kurtçuklar, pazarlardan toplanan patates, turp, salatalık, havuç, kavun, karpuz kabukları ile beslenerek üretimi sağlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurtçuklara özel üretilen raf sistemi ile üretim artarak devam ediyor.