Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarına başvurular başladı

Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencileri yeni eğitim döneminin heyecanını yaşarken, bu alanda öğrenim görmek isteyenler için de kayıt başvuruları alınıyor.

Sincan Belediyesinin katkılarıyla 2 yıllık eğitim süresi 3 yıla çıkarılarak konservatuvar niteliği kazandırılan Müzik Akademisi, artık yoluna Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı olarak devam edecek. Müzik alanında yeteneği olan ve müziğe gönül verenleri desteklemek için kurulan Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarında 2022-2023 eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Geçen sene ilk öğrencilerini alan Türk Musikisi Konservatuvarı, Ankaralı yeteneklere istedikleri müzik branşında eğitim alma imkanı sağlıyor. Yetenek sınavıyla öğrenci alan konservatuvar 30 kişilik kontenjana sahip. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde çalışan alanında uzman akademisyenlerden ders alacak öğrenciler, sene boyunca 6 branşta eğitim görecek.

Son başvuru tarihi 25 Ağustos

Türk Musikisi Konservatuvarına son başvuru tarihi 25 Ağustos olarak açıklanırken, yetenek sınavının tarihleri de açıklandı. Başvuru yapan adaylar 27-28 Ağustos'ta yetenek sınavına alınacak. Sınavı kazanarak Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazanan adaylar hem akademik olarak müzik eğitimi alacak hem de çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenerek bilgi ve becerisini geliştirecek.

Türk Musikisi Konservatuvarında öğrenim gören öğrencilere Türk müziği solfej ve diktesi, Türk müziği usulleri, Türk müziği nazariyatı, ney, ud, kanun, keman ve geleneksel vurmalı sazlar, Türk Müziği Korosu (şan) eğitimi verilecek. Konservatuvara girişte 15-45 yaş arasında olma şartı bulunurken, başvurular bizzat Türk Musikisi Konservatuvarından alınan formlarla ya da https://www.sincan.bel.tr/ adresinden online yapılıyor.