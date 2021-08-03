Sincan Belediyesi yangın bölgesindeki can dostları unutmadı

Yardım tırları ve su tankerlerinin bölgeye ulaşmasının ardından, can dostların tedavisi için hayvan ambulansı, 5 kişilik ekip ve hayvanların beslenmesi için mama Muğla'ya gönderildi.

Sincan Belediyesi Türkiye'nin güneyinde art arda çıkan orman yangınları sonrası hemen harekete geçti. Önce Muğla ve Osmaniye'ye 2 tır yardım malzemesi gönderildi. İçerisinde bebek bezi, ayakkabı, kuru gıda ve temizlik malzemeleri bulunan koliler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ardından Manavgat'ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip bölgeye intikal etti. Ekipler alevleri dizginleyebilmek için canla başla mücadele ediyor.

Hayvan ambulansı can dostların yaralarını sarmak için Muğla'da

Sincan Belediyesi yangın bölgesinde can dostları da unutmadı. Muğla'da yangında yaralanan ve bakıma muhtaç olan hayvanların tedavisi amacıyla veteriner hekim, 4 personel, tam donanımlı hayvan ambulansı ve mama Muğla'ya gönderildi. Hayvan ambulansı yardımıyla ekipler yaralı canlara anında müdahale ederek onları hayata bağlayacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Belediye ekiplerimiz Manavgat'ta söndürme ve soğutma işlemlerine devam ediyor. Rabbim yangını söndürmek için canla başla mücadele eden ekiplerimizin yardımcısı olsun. Hayvan ambulansımızı da veteriner hekimimiz ve 4 personelimizle Muğla'ya gönderdik. İnşallah ekiplerimiz orada can dostlarımıza şifa olacak” ifadelerini kullandı.