Sincan Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi tatlı denetimine çıktı

Bayramda vatandaşın ağzının tadı kaçmasın diye pastane ve tatlıcıları mercek altına alan zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelerin gözünün yaşına bakmadı.

Bayram öncesi tatlı ve şeker gibi bayram geleneğini yaşatan gıdaların üretimi ve satışını yapan iş yerlerine yönelik denetimler arttı. Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, tatlı ve şeker satışını yapan işletmelerde satışa sunulan gıdaların ve tatlı, pasta yapımında kullanılan malzemelerin üretiminde gerekli malzemelerin son kullanım tarihlerini, ambalaj durumunu ve fiyat bilgilerini denetledi.

Eldivenleri takıp, boneleri giyerek incelemelerine başlayan ekipler hammadde kullanımından hijyen ortamına, sağlık koşullarına kadar her şeyi titizlikle denetledi.

Çat kapı yapılan denetimlerde tezgahlar, ürünler, fırınlar tek tek incelendi. Personelin de es geçilmediği denetlemelerde genel temizlik kurallarına bakıldı.

Kurallara uymayan işletmelerin gözünün yaşına bakmayan zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçen ürünleri de affetmedi. Sağlık ve hijyen kurallarına uymayan işletmeler hakkında tek tek tutanak tutularak gerekli işlemler yapıldı.

Sincan Zabıta ekipleri vatandaşların sağlığı için denetimlere devam edecek.