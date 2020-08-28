Sincan Belediyesi zabıta ekiplerinden düğün denetimi

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde düğünleri ve düğün salonlarını mercek altına aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetleyen ekipler, vatandaşları ve işletmeleri duyarlı olmaya çağırdı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge kapsamında Ankara'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi etkinlikler iptal edildi. Düğün ve nikahların 1 saat içinde tamamlanması kararı alındı.

Düğün Salonları Denetleniyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 14 ili kapsayacak şekilde hazırlanan yeni genelgenin yayınlanmasının ardından Sincan Belediyesi zabıtası bir kez daha düğmeye bastı. Ekipler özellikle düğün salonlarını incelemeye aldı. Düğün salonlarında oturma düzeninin sosyal mesafe kurallarına uygun olup olmadığı denetlendi. Genelgeye göre oturma düzeninin oyun alanlarını da kapatacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Düğün ve nikahlarda her türlü yiyecek-içecek servisi ile oyun ve dans faaliyetleri yasaklandı. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar artık düğün ve nikahlara katılamayacak. Zabıta ekipleri tek tek gezerek uyulması gereken kuralları işletmelere anlattı. Ekipler ayrıca vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Denetimlerin devam edeceğinin altı çizilerek, vatandaşların hassasiyetle kuralları uyması istendi.