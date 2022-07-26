Sincan Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 600 lira oldu

Sincan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti 5 bin 500 lira olarak açıklamasının ardından belediye çalışanlarının maaşlarına zam yaptı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, belediyede en düşük maaşın 6 bin 600 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücret zam oranının yüzde 30 olarak açıklanmasının ardından belediyeler de çalışanlarının maaşlarına zam yapmaya başladı. Asgari ücret zammı sonrasında yeni asgari ücret 5 bin 500 Türk lirası olarak belirlendi. Sincan Belediyesi, yüksek enflasyonu da dikkate alarak, personel maaşını asgari ücretin de üzerinde artırdı.

Sincan Belediyesi ve kamu şirketi olan Sinkent LTD. ŞTİ. ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda 5 bin 132 lira olan en düşük maaş, 6 bin 600 liraya çıkartıldı.

“Noktayı koyduk”

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi üzerine belediye çalışanlarının maaşında düzenlemeye gidildiğini aktaran Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere Belediye İş Sendikamız ve Hizmet İş Sendikası arasında bir toplu sözleşme imzalamıştık. Tabii aradaki gelişmeler, küresel sistemdeki gerilimlerin yol açtığı artışlardan dolayı Cumhurbaşkanımız asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkardı. Biz de buna kayıtsız kalmadık ve birtakım çalışmalar yaptık, noktayı koyduk. İmkanlarımız doğrultusunda en yüksek maaşı vermeye çalışıyoruz. 179 lira 31 kuruş olan günlük yevmiye miktarını 241 lira 15 kuruşa yükselttik. Yani 5 bin 132 lira olan en düşük maaşı 6 bin 614 liraya çıkarmış olduk. Kadrolu çalışanlarımızın da maaşlarına bu ek protokolle düzenleme yaptık. Onların da yevmiyelerinde ciddi bir artış oldu. Alın terini, emeğini esirgemeyen tüm çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.