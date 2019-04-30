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Sincan Belediyesinde staj yapmaya hak kazananlar belli oldu

Sincanlı öğrencilerin heyecanla beklediği stajyer öğrenci alımı sonuçları belli oldu.

Sonuçlar noter huzurunda kurayla belirlendi. Bu kapsamda 20 öğrenci Sincan Belediyesinde staj yapmaya hak kazandı.


Sincan Belediyesinde staj yapmaya hak kazanan öğrenciler noter huzurunda gerçekleşen kura çekimiyle belirlendi. Sincan Lale Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekiminde öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu.


20 asil ve 20 yedek öğrencinin belirlendiği kura sonucu, www.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden de duyuruldu. Öğrencilerin 13 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar okuldan aldıkları sözleşme ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Sincan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. 13 Mayıs'a kadar başvurmayan asil stajyer öğrencilerin yerine yedek adaylardan başvuru kabul edilecek.



"Öğrencilere eşit fırsat sunmuş oluyoruz"


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan staj hakkı kazanan öğrencileri tebrik etti. Ercan, “Kimseye ayrıcalık yapmadan, adil, şeffaf ve dürüst yönetim anlayışından taviz vermeden; stajyer alımlarını noter huzurunda kura çekimiyle gerçekleştiriyoruz. Böylece her öğrenciye eşit fırsat sunmuş oluyoruz” diye konuştu.

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