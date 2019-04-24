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Sincan Belediyesinden 23 Nisan şenliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 99.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü Sincan'da coşkuyla kutlandı. Lale Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlik havasında kutlandı. Sincan Belediyesi Lale Konferans ve Tiyatro Salonu çocuklar için perdelerini açtı. Animasyon, Hacivat-Karagöz oyunu, kukla ve sihirbazlık gösterileri ile yarışmalar düzenlendi. Yarışmaların ardından çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Etkinliğe katılan tüm çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ile aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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