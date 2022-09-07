Sincan Belediyesinden 3 bin 676 öğrenciye eğitim yardımı

Yarım Elma Hayır Çarşısı ve sosyal destek kartı ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sincan Belediyesi, çocukların eğitim masrafları için de destek olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi 1856 aileden 3 bin 676 öğrenciye sosyal destek kartı aracılığıyla kırtasiye yardımında bulunuyor.

Öğrencilerin yüzü güldü

Öğrenci sayısına bağlı olarak değişen oranlarda her bir haneye 350 ile 850 TL'ye kadar kırtasiye yardımı yapan Sincan Belediyesi, böylelikle ihtiyaç sahibi öğrenciler okul çantası ve eğitim gereksinimi olan defter, kalem, boya kalemleri ve çeşitli eğitim materyallerinin bulunduğu kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak. Yapılan yardımla öğrencilerin yüzü gülerken ailelerin de yükü hafiflemiş olacak.