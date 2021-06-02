Sincan Belediyesinden ‘Bir Kitap Bir Umut' projesine tam destek

Sincan Belediyesi; Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlığı tarafından imzalanan, ‘Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında hayata geçen ‘Bir Kitap Bir Umut' projesine bağışladığı kitaplarla destek oluyor.

Sincan Belediyesi, ‘Bir Kitap Bir Umut' projesine, Başkan Murat Ercan bağış kumbarasına kitap bırakmasıyla

destek oluyor. Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bağış etkinliğine; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Adnan Gümüş, Erdoğan Bayrakdar, Tuncay Bozdoğan, Halil Demir, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Sincan İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kaplan, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Önder Irkılata ve Etimesgut İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça kitap kumbarasına kitap atarak kampanyaya bağışta bulundu.