İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincan Belediyesinden dijital ortamda sergi ve tiyatro gösterimi

Sincan Belediyesi kültür sanat etkinliklerini dijital ortama taşımaya devam ediyor.


Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 'EvdeKal' çağrısıyla evlerinde kalan çocuk ve yetişkinler için birçok tiyatro eserini ve sergiyi online ortama taşıdı. Belediyenin kendine ait web sitesinden birçok tiyatro ve e-sergi vatandaşların beğenisine sunuluyor.


Sincan'da salgın nedeniyle birçok kültür ve sanat etkinlikleri ertelenirken, 'EvdeKal' çağrısı nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuk ve yetişkinliklere yönelik hazırlanan tiyatro eserleri elektronik ortama taşınarak Sincan Belediyesinin internet sitesi üzerinden gösterime başlandı. Çocuk Oyunları, Yetişkin Tiyatrolar, Geleneksel Tiyatrolar, Sahne Gösterileri ve Masal Dünyası kategorilerinde Aşuk Maşuk'tan Hacivat ile Karagöz'e, Sarı Elma Masal Dünyası'ndan Karabağ İçin Söyle sahne gösterisine, Nasrettin Hoca'dan yetişkin tiyatro oyunlarına kadar birçok başarılı eser tiyatro salonuna gitmeden vatandaşların evine taşınmış oluyor.


Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan 'Bir Hilal Uğruna Mehmet Akif' dijital fotoğraf sergisi ve birçok sergide Sincan Belediyesi tarafından ekultur.sincan.bel.tr adresinde vatandaşların hizmetine sunuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.