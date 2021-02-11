Sincan Belediyesinden dijital ortamda sergi ve tiyatro gösterimi

Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 'EvdeKal' çağrısıyla evlerinde kalan çocuk ve yetişkinler için birçok tiyatro eserini ve sergiyi online ortama taşıdı. Belediyenin kendine ait web sitesinden birçok tiyatro ve e-sergi vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Sincan'da salgın nedeniyle birçok kültür ve sanat etkinlikleri ertelenirken, 'EvdeKal' çağrısı nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuk ve yetişkinliklere yönelik hazırlanan tiyatro eserleri elektronik ortama taşınarak Sincan Belediyesinin internet sitesi üzerinden gösterime başlandı. Çocuk Oyunları, Yetişkin Tiyatrolar, Geleneksel Tiyatrolar, Sahne Gösterileri ve Masal Dünyası kategorilerinde Aşuk Maşuk'tan Hacivat ile Karagöz'e, Sarı Elma Masal Dünyası'ndan Karabağ İçin Söyle sahne gösterisine, Nasrettin Hoca'dan yetişkin tiyatro oyunlarına kadar birçok başarılı eser tiyatro salonuna gitmeden vatandaşların evine taşınmış oluyor.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan 'Bir Hilal Uğruna Mehmet Akif' dijital fotoğraf sergisi ve birçok sergide Sincan Belediyesi tarafından ekultur.sincan.bel.tr adresinde vatandaşların hizmetine sunuluyor.