Sincan Belediyesinden 'Kadın kadına Ankara kültür gezisi'

Sincan Belediyesi 'Kadın Kadına Aile Sohbetleri' ile kadınlara yönelik programlara yeniden başladı.

Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim'in ilk olarak konuk olduğu programın ardından Ankara gezisi çekilişi yapıldı. Çekiliş ile 20 kişilik gezi planlaması yapıldı. Ankara'nın tarihi ve kültürel eserlerini görme fırsatı bulan kadınlar, Hacı Bayram Veli Camii, Melike Hatun Camii, Taceddin Sultan Camii ve Dergahı ile Mehmet Akif Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Geziye Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın eşi Emine Ercan da katıldı. Bu gezilerle Ankara'nın tarihi ve turistik yerlerini görme olanağı bulduklarını belirten kadınlar Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a da teşekkürlerini iletti.

Sincan Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmaları önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek.