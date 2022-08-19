Sincan Belediyesinden kuru peyzaj çalışması

Sincan Belediyesi, hem estetik güzellik katması hem de su tasarrufu sağlaması açısından kuru peyzaj yöntemini kullanmaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi modern şehir anlayışı doğrultusunda ilçeye hizmet etmeye devam ediyor.

İlçeye estetik görünüm kazandırmak amacıyla peyzaj çalışmalarına hız kazandıran Sincan Belediyesi yeni düzenlemelerle de dikkatleri çekiyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alan çalışmalarının yanı sıra kuru peyzaj da yaparak Sincan'ın güzelliğine güzellik katıyor.

Sera Park'ta renkli dolomit taşlar ile süslenerek yapılan Türk Bayrağı motifi dikkatleri çekiyor. ayrıca Kara Camii bahçesindeki çiçek ve yaprak deseni ile kültür ve sanat merkezinin bahçe düzenlemesi de kuru peyzaj yönetimi ile yapıldı.

Güzel görünümünün yanı sıra kuru peyzaj çalışmaları sulama gerektirmediği için su kaynaklarının tasarrufunu da sağlıyor.