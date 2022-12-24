Sincan Belediyesinden öğrencilere sucuk ekmek ikramı

“Gençlerle Baş Başa” programı çerçevesinde her hafta bir okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ercan, Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi'ni ziyaret etmiş ve gençlerin talebi üzerine öğle yemeği sözü vermişti. Başkan Ercan gençlere verdiği sözü tuttu ve okul bahçesinde kurulan ızgaralarla öğrencilere sucuk ekmek ikramı yapıldı. Öğle arasında okul bahçesinde kurulan ızgaralarla öğrencilere sucuk ekmek ikramında bulunan Başkan Ercan, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bahçede yemek sırasına giren öğrencilerle ayak üstü sohbetler eden Başkan Ercan'a öğrenciler verdiği sözü tuttuğu için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Başkan Ercan, bahçedeki yemek arasının ardından Şehit Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi'nin içini de gezerek öğretmenleri de ziyaret etti. Özellikle öğrencilerin resim performansına dikkat çeken öğretmenler Başkan Ercan'a okul duvarlarına yapılan yağlı boya resimleri gösterdi. Öğrenciler Başkan Ercan'a gençlere olan ilgisinden ve öğle arasındaki bu yemek jestinden dolayı teşekkür etti ve sonra bahçede hatıra fotoğrafı çektirildi. Gençler Başkan Murat Ercan'ı alkışlar eşliğinde uğurladı.