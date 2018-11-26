Sincan Belediyesinden 'Öğretmenler Günü' kutlaması

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Ercan ''Öğretmenlik bir gönül işidir. En ücra köşelerde en zor şartlarda bile mesleğini yerine getirmekten bir an bile imtina etmeyen gönüllüler ordusudur'' ifadelerini kullandı.

Böylesi anlamlı bir günde bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de, ''Çocuklarımızın yetişmesinde en önemli temel unsur önce aile sonra öğretmenlerdir. Sizler anne baba kadar değerlisiniz. Bu nedenle çok ulvi, sorumluluğu yüksek, değerli bir iş yapıyorsunuz'' şeklinde konuştu.

Sincan Kültür Evinde gerçekleşen yemek programına Ercan ve Küçük'ün yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz, Milli Eğitimin tüm bürokratları, ilçe protokolü ve Sincan'da görev yapan tüm öğretmenler katıldı.