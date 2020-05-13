İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincan Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere yol haritası

İyi bir okul kazanarak hayalindeki mesleği yapabilmek için öğrenciler zorlu bir maratondan geçiyor.

Milyonlarca öğrencinin sınavlara hazırlık süreci devam ederken, Sincan Belediyesi dijital ortama aktardığı eğitim seminerleri ile öğrencilere başarıya giden yolda yapılması gerekenleri anlatıyor.


Sincan Belediyesi dijital ortama aktardığı etkinliklerle binlerce kişiye hitap ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle okulları geçici süreliğine kapatılan öğrenciler sınavlara evlerinde hazırlanıyor. Sincan Belediyesi uzaktan eğitimin devam ettiği şu günlerde öğrencilerin sınavlara daha motive hazırlanabilmesi için eğitim seminerleri hazırladı.


Sınav başarısı için yapılması gereken önemli uyarı ve tavsiyelerin bulunduğu videolar ekultur.sincan.bel.tr adresinden öğrencilerin hizmetine sunuldu.



Sınav başarısı için neler yapılmalı


Eğitim Bilimleri Uzmanı, örnekler vererek öğrencilere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Sınav başarısı için öncelikle ders çalışmanın önemi ve nasıl çalışılması gerektiği anlatıldı. Öğrencilerin bir hedef belirlemesi ve bu hedef doğrultusunda yola devam etmesi gerektiği ifade edildi.


Ders çalışırken tekrar etmenin önemini vurgulandı ve hedefe odaklanılması istendi. Beyni zinde tutmak için yapılması gerekenler sıralandı. Bu süreçte uyku ve dinlenmenin önemine ayrıca dikkat çekildi. Kaygı ile mücadele konusunda yapılması gerekenler de anlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.