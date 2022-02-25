Sincan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama takviyesi

52 besleme noktasına mama bırakan ekipler, gösterdikleri duyarlılıkla takdir topluyor.

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek adına birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sincan Belediyesi, düzenli olarak 52 besleme noktasına mama bırakıyor. Böylece can dostları kış aylarında beslenme sıkıntısı çekmiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimine bağlı ekipler mama dağıtma çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki yaralı ve hasta hayvanları da acil müdahale aracı ile yerinde ya da Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavilerini yapıyor. Sağlığına kavuşturulan hayvanlar tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor.

Sincan Belediyesi, sokaktaki hayvanlar için dağıtılan yaş mamayı da kendi üretiyor. Sincan Belediyesi Eko Çiftlik'teki tesiste ihtiyaç olan haftalık yaş mama bir günde üretiliyor. Geçen sene üretilen yaş mamadan bin 85 kutusu patili dostlara dağıtıldı.