Sincan Belediyesinden sokak hayvanlarına ‘sıcak yuva'

Polatlar Mahallesinde 1000 sokak hayvanı kapasiteli Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi yapımında sona yaklaşıldı. Tesis aynı zamanda at eğitim parkuruna da sahip olacak. Sokak hayvanlarını misafir etmenin yanı sıra Ankaralılar ayrıca at binme deneyimi de yaşayabilecek.

Mücavir alan sınırları içinde bulunan sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlar için Sincan Belediyesi, Polatlar Mahallesinde 42 Bin m2 arazi üzerinde Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi inşa ediyor. Sahipsiz, bakıma muhtaç canlar için en uygun refah koşullarına sahip; doğal ve modern barınma alanlarının yer aldığı merkezde her türlü imkan düşünüldü.

Sokak hayvanlarına gerekli bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri yapılmaya başlandı. Yapımı tamamlanan 33 padokta kısırlaştırma işlemi yapılarak tedavisi ve bakıma muhtaç olan köpekler geçici bir süre misafir ediliyor. 2 vardiya halinde 4 güvenlik görevlisi ile mesai saatleri içinde 2 veteriner hekim olmak üzere toplam 16 personel görev yapıyor.

Her canın kıymetli olduğunu dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Yeni yapılan tesisimiz hizmete açıldığında bin sokak köpeğini misafir edebileceğiz. Tesisimiz hayvan barınağı olma özelliğinin dışında, ameliyathane ve muayene hizmeti de verecek. Vatandaşlarımız için de ziyaret edebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri ortamlar da yer alacak” ifadelerini kullandı.