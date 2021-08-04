Sincan Belediyesinden üniversite adaylarına tercih danışmanlığı hizmeti

Sincan'da üniversite eğitimine adım atmaya hazırlanan öğrenciler için tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor. Hizmet sayesinde gençlerin puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak, geleceklerini belirleyecek doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları noktasında öğrencilere rehber olunuyor. Öğrenciler saat 10.00 ile 12.00 arasında Sincan Millet Kıraathanesinde, saat 14.00 ile 16.00 arasında ise Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesinde ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”

Gençlere ve gençlerin fikirlerine verdiği önemi sıklıkla dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Öğrenci kardeşlerimizin en doğru tercihleri yapmaları ve emeklerinin karşılığını almaları için her türlü desteği vermeye hazırız. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen gençlerimiz Millet kıraathanelerimizi ziyaret edebilirler. Sevdikleri ve mutlu olacakları meslekleri seçmeleri ve geleceklerini doğru şekillendirmeleri bizleri de mutlu eder” ifadelerini kullandı.