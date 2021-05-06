Sincan Belediyesinden üretim hamlesi

Sincan Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışla çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı marangozhanedeki ekipler tarafından okulların demir parmaklıkları, cami sundurmaları, bank ve masaların kedi evlerinin ve kulübelerin üretimi, parklarda bulunan spor aletlerinin tamir, bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Sincan Belediyesinin hizmet verdiği binalardaki mobilya ve iç mekan kapıları, kent mobilyaları, kütüphaneler, dolaplar, raflar ve kamelyalar bir yandan üretilirken, diğer yandan bakım ve onarım çalışmaları yapılarak, ilçenin farklı yerlerine kamusal alanda hizmete sunuluyor.

Marangozhanede belediyenin tüm hizmet birimlerinde kullanılan ve zaman içinde yıpranan bütün ürünler Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha ekipleri tarafından tespit edilerek uzman personeller tarafından onarılarak yeniden eski haline getiriliyor. Yaptığı her projeyle marka değerini yükselten Sincan Belediyesi, ilçedeki vatandaşlar için maksimum fayda sağlayarak hem ekstra maliyetlerin önüne geçiyor hem de 23 çalışanı istihdam ediyor.