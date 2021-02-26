Sincan Belediyesi'nden, uzaktan eğitime büyük destek

Sincan Belediyesi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi'nde oluşturulan tam donanımlı ve steril çalışma alanları ile kolay ve ücretsiz bir şekilde EBA üzerinden derslere erişimi sağlanırken, geniş kapsamlı kütüphane ile derslerin öncesinde ve sorasında gençler bilgiye anında erişiyor.

“Kütüphanede yaklaşık 20 bin kitap bulunuyor”

Evinde bilgisayarı olmayan öğrenciler için Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi'nin tüm imkanları öğrencilere açıldı. Kıraathane'de öğrencilerin EBA üzerinden derslere katılımı tamamen ücretsiz şekilde sağlanıyor. Öğrencilerin ders çalışması için yapılan kıraathane, pandemi kısıtlamaları gereği 30 kişi ile sınırlı tuttuğu hizmet kapasitesini pandemi bitiminde yeniden 80 kişiye çıkartacak. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, onlara özellikle pandemi döneminde daha çok destek sağlamak için birçok proje üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Abdurrahim Karakoç Milet Kıraathanesi Sincan bölgesinde en çok kitap olan yerdir, kütüphanede yaklaşık 20.000 kitap bulunuyor. Biz de öğrenciler bu kitaplardan daha çok yararlansın istiyoruz” ifadelerini kullandı.