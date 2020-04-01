Sincan Belediyesinden vatandaşlara dijital ortamda kültür-sanat etkinlikleri

Korona virüs salgınına karşı tüm önlemlerini alan Sincan Belediyesi, vatandaşlara evde kültür-sanat imkanı sunuyor. Vatandaşlara evde kalmaları konusunda sıklıkla uyarılarda bulunan Sincan Belediyesi, eğitime verilen arayla birlikte hem yetişkinler hem de çocuklar için hazırladığı kültür-sanat etkinliklerini internet ortamına taşıdı. Etkinliklerle vatandaşların evde daha verimli zaman geçirmesi, hem çocukların hem de büyüklerin yeni şeyler öğrenmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar internet ortamında edebiyat sohbetleri, tarih söyleşileri, kişisel gelişim eğitimleri, seminerler, tiyatro ile keyifli vakit geçirebilirken öğrenciler bilgisayar eğitim kursları ile kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca robotik kodlama eğitimi ile çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor. Uygulamalı spor dersleri ile vatandaşlar sokağa çıkmadan spor da yapabiliyor. Tüm bu etkinliklere ekultur.sincan.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.