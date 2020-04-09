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Sincan Belediyesinden yeni korona virüs önlemleri

Sincan Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara “sosyal mesafe” uyarısı yapıyor.

Ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda sosyal mesafeye dikkat çekmek için uyarı yazıları yapıştırdı.


Sincan Belediyesi, korona virüs salgınına karşı vatandaşları korumak için tedbir almaya devam ediyor. Ekipler pazar yerlerinde, marketlerde vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları noktasında uyarılarda bulunuyor. Banka, bankamatik gibi halkın yakın mesafede sıra beklediği alanların önüne “sosyal mesafeyi koruyunuz” yazılı uyarılar yapıştırıldı. Böylece sıraya girerek hizmet almaya çalışan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları hedefleniyor.


Belediye binasında da önlemler üst düzeyde. Güvenlik görevlileri hem çalışanların hem de vatandaşların ateşlerini ölçüyor. Yapılan çalışmaları dikkatle takip eden Sincanlılar, salgına karşı farkındalık oluşturan Sincan Belediyesine teşekkür ettiler.

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