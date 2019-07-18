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Sincan Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyesi trafik kazası geçirdi

Ankara’nın Sincan ilçesinde Ziraat Odası Başkanı otomobili ile trafik kazası geçirdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Ziraat Odası Başkanı otomobili ile trafik kazası geçirdi.


Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı olan Zekeriya Gülmez, otomobiliyle Sincan istikametinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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