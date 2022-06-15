Sincan Belediyesi'nin kültür gezilerinin bu ayki durağı Beypazarı oldu

Sincan Belediyesi'nin "Kadın Kadına Kültür Gezisi" programının bu ayki durağı, Ankara'nın tarihi ve turistik ilçelerinden Beypazarı oldu. Sincanlı kadınlar hem müzeleri gezdi hem de Beypazarı Çarşısı'nda yöresel ve kültürel ürünleri inceledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan'ın öncülüğünde düzenlenen "Kadın Kadına Aile Sohbetleri" her ay düzenli olarak devam ediyor. Sohbetlerin ardından çekilişle belirlenen katılımcılar Ankara kültür gezisine katılma şansı yakalıyor. Bu ay Temelli'de gerçekleşen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programının konuğu sanatçı Tülay Örten oldu. Programda ayrıca çocuklar ve anneler için kukla ve animasyon gösterileri de yapıldı. Ardından gezi için çekiliş heyecanı yaşandı. Çekilişi kazanan 70 katılımcı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın eşi Emine Ercan'ın da eşlik ettiği kültür gezisine katıldı. “Kadın Kadına Kültür Gezisi”nin bu ayki adresi Beypazarı oldu. Sincanlı kadınlar Beypazarı'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşadı.

Beypazarı Hırkatepe köyüne giden kadınlar, burada Gazi Gündüzalp Türbesi'ni ziyaret ederek dualar etti. Zindancık Tesisi'nde yemek arası vererek Beypazarı'nın yöresel lezzetlerini tadan hanımların bir sonraki durağı Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi oldu. Son olarak Beypazarı'nın meşhur mekanlarından biri olan Hıdırlık Tepesi'ne çıkan hanımlar, Beypazarı Festival alanına da uğrayarak geziyi tamamladı. Beypazarı'nın doğal güzellikleri ve geleneksel, kültürel dokusunun harmanlandığı geziden memnun ayrılan kadınlar, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan'a teşekkür ettiler.