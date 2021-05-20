Sincan Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri dijital ortamda

Sincan Belediyesi, farklı ve özel içerikleriyle her kesime hitap ederek vatandaşların beğenisini topluyor. Uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara maker atölyesi ve robotik kodlama dersleri veriliyor. Sincanlı vatandaşlar, bu sayede zihinsel gelişim ve problem çözmede kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu şekilde çocuklara uzaktan eğitim, büyüklere keyifli zaman geçirme fırsatı sunuluyor.