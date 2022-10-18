Sincan Belediyesinin ücretsiz İngilizce dersleri başladı

7-12 yaş arası öğrencilerin İngilizce eğitimine katkıda bulunmak için açılan dersler; Mustafa Kemal Gençlik Merkezi, Yunus Emre Gençlik Merkezi ve Fatih Kültür ve Sanat Merkezinde veriliyor.

Eğitim ve öğretim projeleriyle dikkat çeken Sincan Belediyesi, gençlik merkezlerinde öğrenciler için sportif ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra yabancı dil eğitimi de veriyor. Ücretsiz olarak verilen İngilizce derslerinde öğrenciler hem yabancı dil öğreniyor hem de eğleniyor.

Mustafa Kemal Gençlik Merkezi ve Yunus Emre Gençlik Merkezinin yanı sıra Fatih'te bulunan Kültür ve Sanat Merkezinde de verilen İngilizce dersleri, 7-12 yaş grubu öğrencileri kapsıyor.