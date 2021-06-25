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Sincan Belediyespor BAL'da çeyrek finale yükseldi

Sincan Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 5’inci haftasında Ankara D.

Sincan Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 5'inci haftasında Ankara D.S.İ. Spor'u 3-0 mağlup ederek Ankara grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.


Sincan Belediyepor, 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'nda Ankara D.S.İ. ile ikinci kez karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını Fehmi Arslan'ın attığı golle 1-0 önde tamamlayan Sincan Belediyespor'da ikinci gol ise Göksel Söyler'den geldi. Ankara D.S.İ karşısında üstünlüğü garantileyen Sincan ekibi, Eşref Keçeci'nin vuruşuyla bir kez daha topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi.


Bu sonucun ardından Sincan Belediyespor, Ankara grubunu namağlup lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Sincan Belediyespor'un çeyrek finaldeki rakibi ise Bolu Abant FK oldu.

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