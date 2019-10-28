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Sincan Belediyespor durdurulamıyor

Ankara’da Bayram Akyer Süper Amatör Lig’de maçlar büyük bir heyecanla devam ederken, Sincan Belediyespor 5 maçta 5 galibiyet alarak liderliğini korudu.

Ankara'da Bayram Akyer Süper Amatör Lig'de maçlar büyük bir heyecanla devam ederken, Sincan Belediyespor 5 maçta 5 galibiyet alarak liderliğini korudu.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın destekleriyle yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Sincan Belediyespor, Demirlibahçespor'u 5-0 yenerken ilk beş maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Belediye Meclis üyeleri Sincan Belediyespor'u desteklemeye gelenler arasındaydı.


Maçın ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan Belediyespor, Kulüp Başkanı Süleyman Tarman, teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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