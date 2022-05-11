Sincan Belediyespor U16 ve U18 takımları gruplarını lider tamamladı

Sincan Belediyespor U18 takımı ligde grubunu lider bitirirken, U16 takımı ise Play-offlarda son hafta maçını kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Sincan Belediyespor alt yapı takımları nefes kesen bir mücadele sergileyerek gruplarını lider tamamladı. U18 takımı ligde oynadığı toplamda 25 maçta 2 mağlubiyet 3 beraberlik alarak ligde grubunu lider bitirdi. Ancak play-offlar'da Türkiye Şampiyonası'na gidemedi.

U16 Türkiye Şampiyonası'nda

U16 takımı ise ligde oynadığı toplamda 21 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ankara'dan 4 takımın katıldığı Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağı iller henüz açıklanmadı.

Şampiyonlara kupa

Sincan Belediyespor alt yapı sorumlusu Bülent Şen şampiyonluk kupalarını Kulüp Başkanı Süleyman Tarman'ı ziyaret ederek takdim etti. Tarman “Bülent Hocamız nezdinde, Tayfun, Serkan ve Yusuf Hocalarımıza ve gurur kaynağımız sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.