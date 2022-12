Sincan Hanım Konaklarında manevi sohbetler devam ediyor

Sincan Belediyesi, GOP Hanım Konakları'nda bu hafta Sincanlı hanımlar tevekkül konusu üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Her hafta çeşitli atölyeler ve etkinliklerle sanattan spora, eğitimden kültüre her alanda kadınlar için hizmet veren Sincan Hanım Konakları'nda kadınların manevi dünyaları da unutulmuyor. Her hafta vaize hanımlar tarafından belirli bir konuda gerçekleşen söyleşiler sayesinde hanımlar hem aile hayatını hem de manevi taraflarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

GOP Hanım Konakları'nda bu hafta Vaize Hatice Hoca Hanımefendi Sincanlı hanımlarla tevekkül üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Allah'a güvenip, dayanma anlamında kullanılan tevekkülün hayatımızdaki yeri ve öneminden bahsedilen sohbette, bir Müslümanın tevekkül etmekle hayatına kattıkları da anlatıldı. Sincan Hanım Konakları'nda dini ve manevi konularla ilgili sohbetler dinleyen hanımlar aynı zamanda konakların güvenli ve huzurlu ortamında vakit geçirme imkanı da buluyor.