Sincan Hayvanat Bahçesi'nde kuluçka heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'nde bulunan kuluçkahane dünya standartlarına uygun hale getirilerek yenilendi. Hayvanat bahçesinin en yeni üyeleri ise nesli tükenmekte olan ipek maymunu, pamuk başlı tamarin maymunu ve Anadolu vaşağı oldu.

Sincan Hayvanat Bahçesi'nde yeni üyelerin daha sağlıklı ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için barınak koşulları iyileştirildi. Başkent'in gözde hayvanat bahçesi olan Sincan Hayvanat Bahçesi'nde yer alan kuluçkahane ekipmanları ile birlikte yenilenerek modern bir yapıya kavuşturuldu.

Yaklaşan yaz ayları nedeniyle tadilat çalışmalarının ardından periyodik aralıklarla yapılan hijyen temizliği ile Başkentlileri karşılamaya hazır olduklarını belirten hayvanat bahçesi yetkilileri, “Kullanılamaz durumda olan kuluçkahaneyi yeni ve genç bireyler elde etmek için ana makinesi, yavru büyütme makinesi ve civciv büyütme kafesi dahil yeniledik. Kuluçkadan çıkan yeni yavruları belli seviyeye geldiğinde doğal ortamlarına bırakıyoruz. Her geçen gün hayvanat bahçemiz daha da büyüyor ve modernleşiyor” açıklamasında bulundular.

Kuluçkahanenin yeni yavruları: bıldırcın ve ördek

Yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından kuluçkahanede birbirinden sevimli bıldırcın ve ördekler gözlerini dünyaya açarken, hayvanat bahçesi içerisinde yön levhaları hazırlıkları da son aşamaya geldi. Ziyaretçilerin daha rahat bir şekilde hayvan barınaklarının yerini bulabilmesi ve hayvan çeşitliliğini görebilmesi için yön levhaları kısa bir süre içinde yerleştirilecek.

Hayvan tür sayısı 64'e, hayvan varlığı 865'e yükseldi

Başkentlilerin ilgi odağı olan ve dört mevsim çocuklarına hayvanları tanıtmak için geldiği hem de mesire alanında keyifli bir gün geçirdiği Sincan Hayvanat Bahçesi, hayvan varlığını ise her geçen gün artırıyor. Başkentliler, Sincan Hayvanat Bahçesi ailesine yeni katılan ve nesli tükenmekte olan Anadolu vaşağı, pamuk başlı tamarin maymunu ve ipek maymununa yoğun ilgi gösterdi. Lama ve develerin aynı yaşam alanını paylaşmaya başladığı hayvanat bahçesine katılan yeni üyelerle birlikte hayvan varlığı 865'e ulaşırken, tür sayısı da 64'e yükseldi.